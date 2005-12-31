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Раздел: Мир  
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В Мексике вследствие аварии погибли 10 человек

В Мексике вследствие аварии погибли 10 человек В министерстве не уточнили, есть ли иностранцы среди погибших


Возле города Акапулько в штате Герреро на юго-западе Мексики жертвами ДТП стали по меньшей мере десять человек, еще двое получили ранения. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Сообщается, что авария произошла вечером 30 декабря, на трассе между Акапулько и городом Сиуатанехо. Там столкнулись два автомобиля и мотоцикл.

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В министерстве не уточнили, есть ли иностранцы среди погибших. Напомним, ранее сообщалось, что в Мексике в результате аварии автобуса с иностранными туристами погибли по меньшей мере 12 человек.
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 Теги: Мексика, авария

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Сегодня, 08:09 » Автор: Наталья Кошелева
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