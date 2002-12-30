Раздел: Мир
В Сирии потерпел крушение российский военный вертолет
Исчезли семь офицеров.
Тела пока не найдены.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
В Сирии разбился российский военный вертолет.
"Сообщается, что российскому вертолете, который разбился в местности Мусайаф, находились 7 российских офицеров. Сейчас, разыскивая их тела, над этой местностью кружат 3 вертолета", - говорится в сообщении.
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Как мы писали ранее, автобус с пассажирами влетел в грузовик. Десятки погибших. Авария произошла в Кении.
Тела пока не найдены.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
В Сирии разбился российский военный вертолет.
"Сообщается, что российскому вертолете, который разбился в местности Мусайаф, находились 7 российских офицеров. Сейчас, разыскивая их тела, над этой местностью кружат 3 вертолета", - говорится в сообщении.
Читайте также: Авиакатастрофа в Австралии: самолет упал в реку, шестеро погибших
Как мы писали ранее, автобус с пассажирами влетел в грузовик. Десятки погибших. Авария произошла в Кении.
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