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Раздел: Мир  
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В Сирии потерпел крушение российский военный вертолет

В Сирии потерпел крушение российский военный вертолетИсчезли семь офицеров.

Тела пока не найдены.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.

В Сирии разбился российский военный вертолет.

"Сообщается, что российскому вертолете, который разбился в местности Мусайаф, находились 7 российских офицеров. Сейчас, разыскивая их тела, над этой местностью кружат 3 вертолета", - говорится в сообщении.

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Как мы писали ранее, автобус с пассажирами влетел в грузовик. Десятки погибших. Авария произошла в Кении.
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 Теги: Сирия, ЧП

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Сегодня, 19:43 » Автор: Наталия Невская
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