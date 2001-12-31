Раздел: Мир
Папа Римский молился о мире и согласии в 2018 году
Папа Римский Франциск поздравил всех верующих с Новым годом.
В Ватикане 1 января прошла праздничная служба по случаю наступления Нового года. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24news.com.ua.
Богослужение в Соборе Святого Петра возглавил Папа римский Франциск. Понтифик молился за благополучие католической церкви и всего мира в 2018 году, в также мир и согласие на Земле.
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Папа Франциск выразил признательность за многочисленные инициативы на благо мира, предпримаемые разными странами и организациями.
В Ватикане 1 января прошла праздничная служба по случаю наступления Нового года. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24news.com.ua.
Богослужение в Соборе Святого Петра возглавил Папа римский Франциск. Понтифик молился за благополучие католической церкви и всего мира в 2018 году, в также мир и согласие на Земле.
Читайте также: Папа Римский почуял запах войны
Папа Франциск выразил признательность за многочисленные инициативы на благо мира, предпримаемые разными странами и организациями.
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