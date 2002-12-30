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Количество погибших в ходе столкновений в Иране достигло 23
СМИ подсчитали количество жертв антиправительственных выступлений в Иране за шесть дней.
Начиная с 28 декабря 23 человека погибли в ходе антиправительственных демонстраций в Иране. Такие данные приводит турецкое агентство Anadolu, ссылаясь на официальные сообщения иранских властей и публикации в местной прессе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
В провинции Лорестан погибли четыре человека, в Хузестане – два, в Хамадане – три, в Исфахане – три, в городе Хомейнишахре – три, в Неджефабаде – один, в городе Исфахане – шесть. В провинции Исфахан также убит сотрудник сил безопасности Ирана.
По данным властей, задержаны не менее 500 участников акций протеста.
Неофициальные источники сообщают, что число задержанных в разы больше, отмечает Anadolu.
28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки активистов.
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30 декабря протесты распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты пытались штурмовать государственные здания.
В связи с антиправительственными митингами власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram.
Начиная с 28 декабря 23 человека погибли в ходе антиправительственных демонстраций в Иране. Такие данные приводит турецкое агентство Anadolu, ссылаясь на официальные сообщения иранских властей и публикации в местной прессе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
В провинции Лорестан погибли четыре человека, в Хузестане – два, в Хамадане – три, в Исфахане – три, в городе Хомейнишахре – три, в Неджефабаде – один, в городе Исфахане – шесть. В провинции Исфахан также убит сотрудник сил безопасности Ирана.
По данным властей, задержаны не менее 500 участников акций протеста.
Неофициальные источники сообщают, что число задержанных в разы больше, отмечает Anadolu.
28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки активистов.
Читайте также: Землетрясение в Иране: названо количество погибших и пострадавших
30 декабря протесты распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты пытались штурмовать государственные здания.
В связи с антиправительственными митингами власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram.
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