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Из Дворца дожей в Венеции украли ювелирные украшения индийских махараджей
Во Дворце дожей в Венеции была совершена дерзкая кража. Пропали драгоценности падишахов Могольской империи и индийских махараджей.
Они были экспонатами выставки, которая действовала во Дворце дожей с сентября 2017 года. На ней были представлены сокровища, созданные руками индийских мастеров-ювелиров около 50 лет назад — всего почти 300 драгоценных украшений. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты и комментарии.
Как сообщает британская газета Telegraph, исчезли браслеты и ожерелья. Официально их оценили в 30 тысяч евро. Однако эксперты уверены, что воры смогут продать их гораздо дороже — за миллионы евро.
Украденные украшения находились внутри специального стеклянного стенда. Камеры наблюдения зафиксировали момент кражи. Видно, как двое мужчин приподнимают крышку стенда, достают драгоценности и убегают.
Сирена не сработала. Вернее, она прозвучала, но с опозданием — преступники уже скрылись к этому моменту. Кража была совершена в последний день работы выставки.
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Коллекция принадлежит правящей семье Катара. Аль-Тани пока воздерживаются от комментариев. Они ждут подробного отчета следователей.
Они были экспонатами выставки, которая действовала во Дворце дожей с сентября 2017 года. На ней были представлены сокровища, созданные руками индийских мастеров-ювелиров около 50 лет назад — всего почти 300 драгоценных украшений. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты и комментарии.
Как сообщает британская газета Telegraph, исчезли браслеты и ожерелья. Официально их оценили в 30 тысяч евро. Однако эксперты уверены, что воры смогут продать их гораздо дороже — за миллионы евро.
Украденные украшения находились внутри специального стеклянного стенда. Камеры наблюдения зафиксировали момент кражи. Видно, как двое мужчин приподнимают крышку стенда, достают драгоценности и убегают.
Сирена не сработала. Вернее, она прозвучала, но с опозданием — преступники уже скрылись к этому моменту. Кража была совершена в последний день работы выставки.
Читайте также: Экспресс Махараджей — самый роскошный поезд Индии. Фото
Коллекция принадлежит правящей семье Катара. Аль-Тани пока воздерживаются от комментариев. Они ждут подробного отчета следователей.
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