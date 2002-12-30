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Раздел: Мир  
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В Германии пассажирский автобус протаранил здание банка

В Германии пассажирский автобус протаранил здание банка В результате инцидента пострадали четыре человека

В немецком городе Альсдорф пассажирский автобус въехал в здание банка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По информации издания, водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством во время поворота налево и столкнулся с двумя автомобилями, двигавшимися по встречной полосе. Затем он врезался в отделение банка.

Отмечается, что здание может обрушиться.

В результате ДТП легкие ранения получили водитель автобуса, два пассажира и водитель одной из машин.

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На месте происшествия работает полиция.
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 Теги: Германия, автобус

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Сегодня, 08:23 » Автор: Татьяна Ларина
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