Раздел: Мир
В Германии пассажирский автобус протаранил здание банка
В результате инцидента пострадали четыре человека
В немецком городе Альсдорф пассажирский автобус въехал в здание банка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По информации издания, водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством во время поворота налево и столкнулся с двумя автомобилями, двигавшимися по встречной полосе. Затем он врезался в отделение банка.
Отмечается, что здание может обрушиться.
В результате ДТП легкие ранения получили водитель автобуса, два пассажира и водитель одной из машин.
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На месте происшествия работает полиция.
В немецком городе Альсдорф пассажирский автобус въехал в здание банка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По информации издания, водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством во время поворота налево и столкнулся с двумя автомобилями, двигавшимися по встречной полосе. Затем он врезался в отделение банка.
Отмечается, что здание может обрушиться.
В результате ДТП легкие ранения получили водитель автобуса, два пассажира и водитель одной из машин.
Читайте также: Грузовой поезд протаранил пассажирский автобус в Германии
На месте происшествия работает полиция.
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