» » Совбез ООН проводит экстренное заседание по Ирану
Раздел: Мир  
0

Совбез ООН проводит экстренное заседание по Ирану

Совбез ООН проводит экстренное заседание по ИрануПостпред США при ООН Никки Хейли предупредила власти Ирана, что мир следит за их действиями в связи с протестами в стране.

«Иранский режим сейчас «взят на карандаш»: мир будет смотреть за тем, что вы делаете», — заявила Хейли на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24news.com.ua.

Читайте также: Совбез ООН начал экстренное заседание по Крыму

Представитель Ирана также присутствует на заседании.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: совбез, ООН, Иран

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:09 » Автор: Наталья Кошелева
     153
     0

Похожие новости по теме

НАТО созывает экстренное заседание НАТО созывает экстренное заседание

Заседание состоится во вторник, 24 ноября.

В НАТО созывают экстренное заседание В НАТО созывают экстренное заседание

НАТО отреагировало на запрос Турции.

СБ ООН созывает экстренное заседание по Украине СБ ООН созывает экстренное заседание по Украине

Об этом говорится в сообщении ООН в микроблоге Twitter.

Совбез ООН собираетcя на заседание по Украине Совбез ООН собираетcя на заседание по Украине

Будет затронута тема соблюдения режима прекращения огня.

Эштон созвала экстренное совещание по Украине Эштон созвала экстренное совещание по Украине

Заседание начнется в пятницу в 12:00 по местному времени.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх