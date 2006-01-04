Раздел: Мир
Совбез ООН проводит экстренное заседание по Ирану
Постпред США при ООН Никки Хейли предупредила власти Ирана, что мир следит за их действиями в связи с протестами в стране.
«Иранский режим сейчас «взят на карандаш»: мир будет смотреть за тем, что вы делаете», — заявила Хейли на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24news.com.ua.
Читайте также: Совбез ООН начал экстренное заседание по Крыму
Представитель Ирана также присутствует на заседании.
«Иранский режим сейчас «взят на карандаш»: мир будет смотреть за тем, что вы делаете», — заявила Хейли на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24news.com.ua.
Читайте также: Совбез ООН начал экстренное заседание по Крыму
Представитель Ирана также присутствует на заседании.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
153
0
Оставьте свой комментарий