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Раздел: Мир  
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Из-за снегопадов в Альпах застряли 10 тысяч туристов

Из-за снегопадов в Альпах застряли 10 тысяч туристовНа расчистку завалов направили военных.

В то время, как в Украине объявлена угроза схода лавин, лыжные курорты Червиния в Италии и Адельбоден в Швейцарии уже оказались в снежной ловушке из-за сильных снегопадов. Как сообщают итальянские СМИ, в Червинии застряли около 10 тысяч туристов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В швейцарском Адельбодене на расчистку завалов направили военных. В Червинии не работают подъемники, поскольку трассы считаются слишком опасными учитывая глубокий снег и риск схождения лавин.

На курортах сообщают о лавинной опасности четвертого уровня из пяти возможных.

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Погода также поставила под угрозу лыжную гонку в рамках Чемпионата мира, которая должна состояться на днях в Адельбоден: смещение перегородил дорогу к Фрутиген. Вместе с тем швейцарские СМИ сообщают, что гонка состоится, поскольку власть работает над восстановлением дороги.
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 Теги: Альпы, снегопады

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Сегодня, 20:06 » Автор: Анна Мартынова
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