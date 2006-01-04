Умер американец, побывавший на Луне

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Два русских космонавта и американский астронавтов добрались "коротким путем" к Международной космической станции в четверг, 28 марта, и прибыли на орбитальный форпост менее чем через шесть часов после старта их капсулы Союз с космодрома Байконур в Казахстане. Экспресс маршрут был использован впервые, чтобы доставить экипаж на