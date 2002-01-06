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Раздел: Мир  
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В Великобритании 6-летнего ребенка обвинили в изнасиловании

В Великобритании 6-летнего ребенка обвинили в изнасилованииИ такое бывает.

В это невозможно поверить, однако сексуальными преступниками нынче становятся дети в возрасте от двух лет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.

Полиция Кембриджшира подтвердила ужасную статистику, заявив, что более 200 детей в возрасте до 10 лет совершили в прошлом году преступления на сексуальной почве. В 2013 году их число составляло 53 человека, в следующем году увеличилось до 77, затем практически удвоилось до 141 и в 2016 дошло до отметки 190, последний год стал рекордным – 205 человек.

Сообщается, что приблизительно 14 детей в возрасте до восьми лет постоянно носили с собой холодное оружие и угрожали им одноклассникам и учителям. Десятилетний мальчик был обвинен в сексуальных издевательствах над другим ребенком. Ребенка в возрасте двух лет обвинили в домогательствах, а мальчиков шести и восьми лет – в изнасилованиях.

Однако можно ли считать такие преступления уголовно наказуемыми? Юридически – нет. По закону Англии и Уэльса преступник должен быть старше 10 лет, чтобы быть судимым. Конечно, полиция делает все, что может. Ранее подобные случаи регистрировались как антисоциальное поведение или подозрительный инцидент. Сейчас они считаются преступлением, но наказать виновника можно лишь комендантским часом и лишением карманных денег. Да и как избежать ложных обвинений в таких случаях, ведь на слова детей не всегда можно положиться.

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 Теги: Великобритания, мир

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Сегодня, 20:16 » Автор: Наталия Невская
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