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Раздел: Мир  
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Венесуела на грани дефолта

Венесуела на грани дефолтаТолько в декабре 2017 года потребительские цены в Венесуэле выросли на 85% .

Уровень накопленной за год инфляции составил 2616%. Об этом заявил на пресс-конференции в Национальной ассамблее Венесуэлы глава комиссии по финансам и экономическому развитию Рафаэль Гусман, Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

В частности, представитель оппозиционной президенту Николасу Мадуро коалиции Mesa de la Unidad Democrática (MUD) заявил, что в 2017 году Венесуэла стала единственной в мире страной, где была зафиксирована гиперинфляция.

"Эта 85-процентная инфляция в декабре одна больше, чем инфляция во всех других странах Латинской Америки вместе взятых. Причиной раскручивания спирали гиперинфляции стало то, что ЦБ продолжает печатать деньги для финансирования правительства", - заявил Гусман.

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Депутат предупредил, что в случае отказа властей от принятия предложенных оппозицией мероприятий уже в 2018 году инфляция может достигнуть 14 тыс. процентов, и в этой ситуации никаких усилий правительства не хватит для того, чтобы накормить 30 млн живущих в стране людей.
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 Теги: Венесуела, дефолт, инфляция

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Сегодня, 08:09 » Автор: Наталья Кошелева
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