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Раздел: Мир  
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Спецслужбам Израиля удалось предотвратить теракты в Европе

Спецслужбам Израиля удалось предотвратить теракты в Европе Об этом заявил Биньямин Нетаньяху.

Премьер Израиля рассказал о случившемся на встрече с послами стран НАТО, организованной послом Греции в Иерусалиме, пишет  Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна.

"Важно понимать, что Израиль помогает Европе двумя основными способами. Во-первых, Израиль через свои разведывательные службы предоставляет информацию, которая помогла предотвратить несколько десятков крупных террористических атак, в основном в странах Европы. Часть из них могли бы быть самыми ужасными мегатерактами на европейской земле, потому что террористы планировали использовать гражданскую авиацию. Израиль помог предотвратить эти теракты и тем самым помог спасти многих европейцев", - заявил глава правительства.

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Никаких других подробностей Нетаньяху не сообщил, а перешел к другим видам помощи, которую Израиль предоставляет странам Европы и NATO.
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 Теги: Израиль, теракт

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Сегодня, 08:09 » Автор: Наталья Кошелева
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