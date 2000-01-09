Раздел: Мир
Спецслужбам Израиля удалось предотвратить теракты в Европе
Об этом заявил Биньямин Нетаньяху.
Премьер Израиля рассказал о случившемся на встрече с послами стран НАТО, организованной послом Греции в Иерусалиме, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна.
"Важно понимать, что Израиль помогает Европе двумя основными способами. Во-первых, Израиль через свои разведывательные службы предоставляет информацию, которая помогла предотвратить несколько десятков крупных террористических атак, в основном в странах Европы. Часть из них могли бы быть самыми ужасными мегатерактами на европейской земле, потому что террористы планировали использовать гражданскую авиацию. Израиль помог предотвратить эти теракты и тем самым помог спасти многих европейцев", - заявил глава правительства.
Читайте также: Европе и США могут грозить новые теракты
Никаких других подробностей Нетаньяху не сообщил, а перешел к другим видам помощи, которую Израиль предоставляет странам Европы и NATO.
Премьер Израиля рассказал о случившемся на встрече с послами стран НАТО, организованной послом Греции в Иерусалиме, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна.
"Важно понимать, что Израиль помогает Европе двумя основными способами. Во-первых, Израиль через свои разведывательные службы предоставляет информацию, которая помогла предотвратить несколько десятков крупных террористических атак, в основном в странах Европы. Часть из них могли бы быть самыми ужасными мегатерактами на европейской земле, потому что террористы планировали использовать гражданскую авиацию. Израиль помог предотвратить эти теракты и тем самым помог спасти многих европейцев", - заявил глава правительства.
Читайте также: Европе и США могут грозить новые теракты
Никаких других подробностей Нетаньяху не сообщил, а перешел к другим видам помощи, которую Израиль предоставляет странам Европы и NATO.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
222
0
Оставьте свой комментарий