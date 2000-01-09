Раздел: Мир
Американка, пожаловавшись на зарплату, оказалась в наручниках
Инцидент произошел в штате Луизиана.
В США в штате Луизиана учительница была против своей воли уведена с заседания школьного совета, а после закована в наручники.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.com.
Дэша Харгрэйв, по данным издания, обратилась к членам совета не в уставленном порядке, задавала вопросы в утвердительной форме и с большим возмущением. Полицейский, который дежурил в зале, сначала сделал ей замечание, а после попросил ее выйти в коридор. Там он повалил женщину на пол и силой надел на нее наручники.
Действовал ли офицер по своему усмотрению или получил распоряжение от начальства, не уточняется. Как отмечает издание, члены совета не собираются предъявлять Харгрэйв какие-либо обвинения.
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Тем не менее, учительницу поместили в тюрьму под арест за сопротивление представителю власти. Юристы проводят проверку.
В США в штате Луизиана учительница была против своей воли уведена с заседания школьного совета, а после закована в наручники.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.com.
Дэша Харгрэйв, по данным издания, обратилась к членам совета не в уставленном порядке, задавала вопросы в утвердительной форме и с большим возмущением. Полицейский, который дежурил в зале, сначала сделал ей замечание, а после попросил ее выйти в коридор. Там он повалил женщину на пол и силой надел на нее наручники.
Действовал ли офицер по своему усмотрению или получил распоряжение от начальства, не уточняется. Как отмечает издание, члены совета не собираются предъявлять Харгрэйв какие-либо обвинения.
Читайте также: Возле Греции столкнулись сухогруз и российский десантный корабль
Тем не менее, учительницу поместили в тюрьму под арест за сопротивление представителю власти. Юристы проводят проверку.
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