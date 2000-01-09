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Раздел: Мир  
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Вот это да: в Китае украли кусок трассы из солнечных батарей

Вот это да: в Китае украли кусок трассы из солнечных батарейДокатились.

Недавно в городе Цзинань построили дорогу с солнечными батареями, на которой электромобили могут заряжаться на ходу, однако злоумышленники уже украли часть дороги.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на new-s.com.ua.

Отметим, что суть этой трассы в том, что данная автодорога включает в себя индукционную зарядку для электромобилей, с возможностью их подзарядки прямо на ходу. Кроме этого, в электрогенерирующей трассе включена специальная система отопления, которая способна обезвредить снег.

Строительство трассы было завершено в конце 2017 года. По информации китайских СМИ, кража произошла всего через пять дней после введения в эксплуатацию дорожного полотна.

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Сами же создатели инновационного проекта и не подозревали, что такая кража сможет произойти, ведь в Китае использованы для строительства солнечные панели стоят достаточно дешево. В связи с этим, предполагается, что инновационный путь могли изувечить конкуренты, чтобы узнать о нюансах строительства. Однако автотрассу уже починили - на ремонт ушло всего четыре дня.
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 Теги: Китай, ЧП

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Сегодня, 08:44 » Автор: Наталия Невская
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