Вот это да: в Китае украли кусок трассы из солнечных батарей

Докатились.



Недавно в городе Цзинань построили дорогу с солнечными батареями, на которой электромобили могут заряжаться на ходу, однако злоумышленники уже украли часть дороги.



Об этом пишет



Отметим, что суть этой трассы в том, что данная автодорога включает в себя индукционную зарядку для электромобилей, с возможностью их подзарядки прямо на ходу. Кроме этого, в электрогенерирующей трассе включена специальная система отопления, которая способна обезвредить снег.



Строительство трассы было завершено в конце 2017 года. По информации китайских СМИ, кража произошла всего через пять дней после введения в эксплуатацию дорожного полотна.



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Сами же создатели инновационного проекта и не подозревали, что такая кража сможет произойти, ведь в Китае использованы для строительства солнечные панели стоят достаточно дешево. В связи с этим, предполагается, что инновационный путь могли изувечить конкуренты, чтобы узнать о нюансах строительства. Однако автотрассу уже починили - на ремонт ушло всего четыре дня. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Недавно в городе Цзинань построили дорогу с солнечными батареями, на которой электромобили могут заряжаться на ходу, однако злоумышленники уже украли часть дороги.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на new-s.com.ua Отметим, что суть этой трассы в том, что данная автодорога включает в себя индукционную зарядку для электромобилей, с возможностью их подзарядки прямо на ходу. Кроме этого, в электрогенерирующей трассе включена специальная система отопления, которая способна обезвредить снег.Строительство трассы было завершено в конце 2017 года. По информации китайских СМИ, кража произошла всего через пять дней после введения в эксплуатацию дорожного полотна.Сами же создатели инновационного проекта и не подозревали, что такая кража сможет произойти, ведь в Китае использованы для строительства солнечные панели стоят достаточно дешево. В связи с этим, предполагается, что инновационный путь могли изувечить конкуренты, чтобы узнать о нюансах строительства. Однако автотрассу уже починили - на ремонт ушло всего четыре дня.



