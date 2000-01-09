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Раздел: Мир  
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Полиция нашла драгоценности, похищенные из отеля в Париже

Полиция нашла драгоценности, похищенные из отеля в ПарижеПравоохранители задержали троих грабителей, еще двоим удалось скрыться.

Французские полицейские нашли все драгоценности стоимостью более четырех миллионов евро, которые были похищены из витрины знаменитого отеля Ritz в Париже, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Напомним, ограбление произошло вечером 10 января. Пятеро мужчин, некоторые из которых были вооружены топорами, ворвались в отель, пробили витрину и украли дорогостоящие украшения.

По информации телеканала, в ходе полицейской операции трое грабителей задержаны, еще двоим удалось скрыться. Сообщается, что вся добыча находилась в сумке одного из задержанных.

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Ранее сообщалось, что была найдена часть драгоценностей, которые были похищены из ювелирного магазина в парижском отеле.
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 Теги: Париж, драгоценности

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Сегодня, 08:16 » Автор: Татьяна Ларина
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