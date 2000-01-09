Раздел: Мир
Полиция нашла драгоценности, похищенные из отеля в Париже
Правоохранители задержали троих грабителей, еще двоим удалось скрыться.
Французские полицейские нашли все драгоценности стоимостью более четырех миллионов евро, которые были похищены из витрины знаменитого отеля Ritz в Париже, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Напомним, ограбление произошло вечером 10 января. Пятеро мужчин, некоторые из которых были вооружены топорами, ворвались в отель, пробили витрину и украли дорогостоящие украшения.
По информации телеканала, в ходе полицейской операции трое грабителей задержаны, еще двоим удалось скрыться. Сообщается, что вся добыча находилась в сумке одного из задержанных.
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Ранее сообщалось, что была найдена часть драгоценностей, которые были похищены из ювелирного магазина в парижском отеле.
Французские полицейские нашли все драгоценности стоимостью более четырех миллионов евро, которые были похищены из витрины знаменитого отеля Ritz в Париже, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Напомним, ограбление произошло вечером 10 января. Пятеро мужчин, некоторые из которых были вооружены топорами, ворвались в отель, пробили витрину и украли дорогостоящие украшения.
По информации телеканала, в ходе полицейской операции трое грабителей задержаны, еще двоим удалось скрыться. Сообщается, что вся добыча находилась в сумке одного из задержанных.
Читайте также: Дерзкая кража в Лондоне: вынесены драгоценности на 3 миллиона
Ранее сообщалось, что была найдена часть драгоценностей, которые были похищены из ювелирного магазина в парижском отеле.
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