В Польше перестанут торговать по воскресеньям

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Глава фракции «Право и справедливость» Мариуш Блащак выступил с предложение провести год Украины в Польше и год Польши в Украине. В 2015 году вместо года России в Польше и РП в РФ следует провести год Украины в Польше и Польши в Украине. Об этом заявил председатель фракции партии "Право и Справедливость" (PIS) в польском Сейме