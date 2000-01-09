Раздел: Мир
В Польше перестанут торговать по воскресеньям
Разрешена продажа только цветов, мороженого, хлебобулочных и кондитерских изделий
Сейм Польши принял закон о запрете торговли по воскресеньям. С 1 марта магазинам выделены 2 воскресенья в месяц - первое и последнее. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
Закон предусматривает, что с 2019 года магазины будут открыты только в одно воскресенье, с 2020 года будет действовать запрет на торговлю по воскресеньям за исключением семи специально определенных воскресений в год.
Разрешено работать в этот день только цветочным и кондитерским магазинам, пекарням и кафе-мороженым при условии, что в подавляющем большинстве они будут действительно продавать цветы, мороженое, хлебобулочные и кондитерские изделия.
За нарушение закона предусмотрен штраф - от 1 тыс. до 100 тыс. злотых, а в случае систематического игнорирования запрета - лишение свободы.
Документ передан на подпись президенту Польши Анджею Дуде.
После появления законопроекта в Сейме владельцы ТЦ предложили вместо этих нововведений гарантировать каждому сотруднику право на два выходных воскресенья в месяц. А католические епископы настаивают, что право на свободное воскресенье является базовым для всех людей и всех работников.
Читайте также: В Польше планируют ограничить работу магазинов по воскресеньям
Отметим, что сейчас торговые центры и супермаркеты в Польше остаются закрытыми только в официальные праздничные дни.
Сейм Польши принял закон о запрете торговли по воскресеньям. С 1 марта магазинам выделены 2 воскресенья в месяц - первое и последнее. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
Закон предусматривает, что с 2019 года магазины будут открыты только в одно воскресенье, с 2020 года будет действовать запрет на торговлю по воскресеньям за исключением семи специально определенных воскресений в год.
Разрешено работать в этот день только цветочным и кондитерским магазинам, пекарням и кафе-мороженым при условии, что в подавляющем большинстве они будут действительно продавать цветы, мороженое, хлебобулочные и кондитерские изделия.
За нарушение закона предусмотрен штраф - от 1 тыс. до 100 тыс. злотых, а в случае систематического игнорирования запрета - лишение свободы.
Документ передан на подпись президенту Польши Анджею Дуде.
После появления законопроекта в Сейме владельцы ТЦ предложили вместо этих нововведений гарантировать каждому сотруднику право на два выходных воскресенья в месяц. А католические епископы настаивают, что право на свободное воскресенье является базовым для всех людей и всех работников.
Читайте также: В Польше планируют ограничить работу магазинов по воскресеньям
Отметим, что сейчас торговые центры и супермаркеты в Польше остаются закрытыми только в официальные праздничные дни.
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