Норвегия может получить от США несуществующие самолеты

Президент США Дональд Трамп сообщил о продаже Норвегии истребителей F-52,которые существуют только в компьютерной игре "Call of Duty: Advanced Warfare". Трамп оговорился во время выступления на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг в Белом доме. Об этом сообщает The Washington Post."В ноябре мы начали поставлять первые истребители F-52 и F-35. В целом мы поставим 52 самолета, и несколько из них уже поставили досрочно", – сказал Трамп, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Багнет Президент читал заявление с листа и, похоже, объединил цифру 52 – количество самолетов – с буквой F, которая в американской классификации обозначает истребители (fighter), такие как F-35 Lightning II.Американская компания Lockheed Martin, которая является производителем F-35 Lightning II, заявила, что Норвегия уже оплатила поставку 40 истребителей F-35 и получила 10 самолетов данной модели.На сайте компании ничего не сообщается о программе разработки самолетов F-52. Данный истребитель существует в популярной игре Call of Duty.