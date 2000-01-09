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В Лондоне снесут памятник принцессе Диане

В Лондоне снесут памятник принцессе Диане Названа причина.

Лондонский универмаг Harrods объявил о планах убрать из магазина бронзовую скульптурную группу с изображением принцессы Дианы и Доди аль-Файеда.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.

Памятник, открытый в 2005 году, будет возвращен его законному владельцу египетскому миллиардеру Мухаммеду аль-Файеду, чей сын погиб вместе с Дианой в 1997 году в автокатастрофе в Париже. Монумент "Невинные жертвы" изображает пару влюбленных, которые в танце держатся за руки и смотрят друг другу в глаза. Аль-Файед утверждал, что гибель пары не была несчастным случаем, несмотря на то, что следствие исключило версию преднамеренного убийства.

Администрация универмага объяснила свое решение тем, что сыновья принцессы Дианы герцог Кембриджский Уильям и его брат принц Гарри в прошлом году объявили о намерении установить в Лондоне близ Кенсингтонского дворца новый монумент в память о своей матери. "Мы считаем, что настало время вернуть этот памятник господину аль-Файеду и пригласить общественность отдавать дань уважения (принцессе) у дворца", - сказал управляющий директор Harrods Майкл Уорд.

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Памятник однако продолжит пока оставаться на своем месте, пока Harrods согласовывает деталь процедуры по его передаче. В 2010 году Аль-Файед продал универмаг за £1,5 млрд ($2 млрд) катарской королевской семье. В 2000 году по его распоряжению "Хэрродс" разорвал коммерческие связи с королевской семьей.
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 Теги: Лондон, принцесса Диана

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Сегодня, 20:30 » Автор: Наталия Невская
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