В Лондоне снесут памятник принцессе Диане

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По сообщению представителей лондонской полиции, у них появилась новая информация касательно смерти в Париже в 1997 году принцессы Дианы, погибшей в возрасте 36 лет, и ее друга Доди Файеда. Полицейскими в настоящий момент анализируются с участием специалистов различного профиля как полученные сведения, так и проверяется