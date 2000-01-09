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Раздел: Мир  
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Крупное ДТП в Бразилии: погибли 13 человек

Крупное ДТП в Бразилии: погибли 13 человекВ результате происшествия травмированы 39 человек.

В результате крупного ДТП в бразильском штате Минас-Жерайс погибли не менее 13 человек и 39 получили ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что в субботу, 13 января, столкнулись два микроавтобуса, два джипа и грузовой автомобиль с партией бумаги, которая в результате начавшегося пожара загорелась.

В результате столкновения было перекрыто движение по оживленному шоссе, ведущему в крупный город Белу-Оризонти.

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Спасательные службы штата отмечают, что состояние большей части пострадавших не вызывает опасений у медиков.
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Сегодня, 08:14 » Автор: Ирина Юрьева
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