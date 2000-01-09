Раздел: Мир
Крупное ДТП в Бразилии: погибли 13 человек
В результате происшествия травмированы 39 человек.
В результате крупного ДТП в бразильском штате Минас-Жерайс погибли не менее 13 человек и 39 получили ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что в субботу, 13 января, столкнулись два микроавтобуса, два джипа и грузовой автомобиль с партией бумаги, которая в результате начавшегося пожара загорелась.
В результате столкновения было перекрыто движение по оживленному шоссе, ведущему в крупный город Белу-Оризонти.
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Спасательные службы штата отмечают, что состояние большей части пострадавших не вызывает опасений у медиков.
В результате крупного ДТП в бразильском штате Минас-Жерайс погибли не менее 13 человек и 39 получили ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что в субботу, 13 января, столкнулись два микроавтобуса, два джипа и грузовой автомобиль с партией бумаги, которая в результате начавшегося пожара загорелась.
В результате столкновения было перекрыто движение по оживленному шоссе, ведущему в крупный город Белу-Оризонти.
Читайте также: ДТП с участием автобуса под Прагой: 48 пострадавших
Спасательные службы штата отмечают, что состояние большей части пострадавших не вызывает опасений у медиков.
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