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Раздел: Мир  
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Нелепая смерть: опытную девушку убил презерватив

Нелепая смерть: опытную девушку убил презервативПолиция рассматривала версию убийства

На улице Большой Пушкарской в Санкт-Петербурге произошел нелепый инцидент в одном из барделей. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Знай.

Отмечается, что девушка предоставляла интимные услуги одному из своих клиентов, как вдруг презерватив перекрыл ей дыхательные пути и она задохнулась, не сумев спасти себя.

В то же время клиент покинул бордель сразу после оказания услуги и даже не заподозрил неладное.

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Сначала полиция рассматривала версию убийства, но она не подтвердилась, так как все ценные вещи девушки остались нетронутыми.
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Сегодня, 08:07 » Автор: Ирина Юрьева
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