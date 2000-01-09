Раздел: Мир
Нелепая смерть: опытную девушку убил презерватив
Полиция рассматривала версию убийства
На улице Большой Пушкарской в Санкт-Петербурге произошел нелепый инцидент в одном из барделей. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Знай.
Отмечается, что девушка предоставляла интимные услуги одному из своих клиентов, как вдруг презерватив перекрыл ей дыхательные пути и она задохнулась, не сумев спасти себя.
В то же время клиент покинул бордель сразу после оказания услуги и даже не заподозрил неладное.
Читайте также: В Чехии легкоатлет ядром убил судью
Сначала полиция рассматривала версию убийства, но она не подтвердилась, так как все ценные вещи девушки остались нетронутыми.
На улице Большой Пушкарской в Санкт-Петербурге произошел нелепый инцидент в одном из барделей. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Знай.
Отмечается, что девушка предоставляла интимные услуги одному из своих клиентов, как вдруг презерватив перекрыл ей дыхательные пути и она задохнулась, не сумев спасти себя.
В то же время клиент покинул бордель сразу после оказания услуги и даже не заподозрил неладное.
Читайте также: В Чехии легкоатлет ядром убил судью
Сначала полиция рассматривала версию убийства, но она не подтвердилась, так как все ценные вещи девушки остались нетронутыми.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1948
0
Оставьте свой комментарий