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Раздел: Мир  
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В США мать убила двоих детей и покончила с собой

В США мать убила двоих детей и покончила с собойВ Северной Каролине женщина убила своих сына и дочь, после чего покончил с собой

В субботу в полицию позвонили с сообщением о самоубийстве, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Правоохранители нашли тело 34-летней Кристины Тредвей под мостом. Затем сотрудники приехали домой к семье, где и обнаружили детей женщины — семилетнего сына и трехлетнюю дочь. Установлено, что их гибель была насильственной, причина происшествия до сих пор не известна.

Дедушка убитых детей рассказал FOX46, что перед самоубийством Кристина отправила их отцу сообщение, где написала, что “собирается покончить со всем и детьми”.

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Кристина Тредвей выкладывала на своем YouTube-канале видеоролики, на большинстве из которых ее дети поют каверы на известные песни
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 Теги: США, дети

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Сегодня, 08:44 » Автор: Татьяна Ларина
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