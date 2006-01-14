Раздел: Мир
В Швеции фургон наехал на полицейский автомобиль
Трое пострадавших.
Трое сотрудников правоохранительных органов Швеции пострадали, когда в их автомобиль въехал фургон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным издания, водитель фургона намеренно протаранил полицейскую машину.
Инцидент произошел в коммуне Ботчирка, расположенной в 17 км от Стокгольма.
Как сообщила Expressen, полиции удалось задержать одного человека, находившегося в фургоне на момент столкновения. При этом, по некоторым данным, сотрудники правоохранительных органов ведут поиски еще одного подозреваемого, который мог находиться в автомобиле.
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Газета отмечает, что фургон, на котором было совершено нападение, зарегистрированный на человека, известную правоохранительным органам в связи с проявлением агрессии по отношению к полиции. Однако пока неизвестно, имеет ли этот человек прямое отношение к инциденту.
Трое сотрудников правоохранительных органов Швеции пострадали, когда в их автомобиль въехал фургон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным издания, водитель фургона намеренно протаранил полицейскую машину.
Инцидент произошел в коммуне Ботчирка, расположенной в 17 км от Стокгольма.
Как сообщила Expressen, полиции удалось задержать одного человека, находившегося в фургоне на момент столкновения. При этом, по некоторым данным, сотрудники правоохранительных органов ведут поиски еще одного подозреваемого, который мог находиться в автомобиле.
Читайте также: 80-летний американец устроил вооруженный налет
Газета отмечает, что фургон, на котором было совершено нападение, зарегистрированный на человека, известную правоохранительным органам в связи с проявлением агрессии по отношению к полиции. Однако пока неизвестно, имеет ли этот человек прямое отношение к инциденту.
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