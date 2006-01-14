Раздел: Мир
ВВС Турции обстреляли более ста объектов в сирийском Африне
Российские военные покинули район Африн.
Военно-воздушные силы Турции поразили 108 из 113 намеченных целей в рамках военной операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
20 января ВВС Турции продолжили бомбить намеченные объекты в Сирии. В числе прочих, нанесены удары по аэродрому "Минниг", сообщают источники в структурах безопасности Турции.
Население Африна активно покидает районы и направляется в сторону Алеппо.
Турция обстреливает объекты ополчения сирийских курдов, организации которых Анкара считает террористическими.
Напомним, что российские военные покидают район Африн в Сирии после начала турецкой операции.
Напомним также, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о начале операции против курдов в Сирии.
При этом сирийские власти предупредили Турцию, что будут сбивать их военные самолеты.
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По данным экспертов, обострение ситуации может привести к прямому конфликту Турции с США, поддержкой которых пользуется курдское ополчение. Россия уже заявила, что не будет вмешиваться в конфликт в Африне.
Военно-воздушные силы Турции поразили 108 из 113 намеченных целей в рамках военной операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
20 января ВВС Турции продолжили бомбить намеченные объекты в Сирии. В числе прочих, нанесены удары по аэродрому "Минниг", сообщают источники в структурах безопасности Турции.
Население Африна активно покидает районы и направляется в сторону Алеппо.
Турция обстреливает объекты ополчения сирийских курдов, организации которых Анкара считает террористическими.
Напомним, что российские военные покидают район Африн в Сирии после начала турецкой операции.
Напомним также, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о начале операции против курдов в Сирии.
При этом сирийские власти предупредили Турцию, что будут сбивать их военные самолеты.
Читайте также: В Турции около стамбульского аэропорта обстреляли фургон
По данным экспертов, обострение ситуации может привести к прямому конфликту Турции с США, поддержкой которых пользуется курдское ополчение. Россия уже заявила, что не будет вмешиваться в конфликт в Африне.
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