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ВВС Турции обстреляли более ста объектов в сирийском Африне

ВВС Турции обстреляли более ста объектов в сирийском Африне

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