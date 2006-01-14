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Раздел: Мир  
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ВВС Турции обстреляли более ста объектов в сирийском Африне

ВВС Турции обстреляли более ста объектов в сирийском АфринеРоссийские военные покинули район Африн.

Военно-воздушные силы Турции поразили 108 из 113 намеченных целей в рамках военной операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

20 января ВВС Турции продолжили бомбить намеченные объекты в Сирии. В числе прочих, нанесены удары по аэродрому "Минниг", сообщают источники в структурах безопасности Турции.

Население Африна активно покидает районы и направляется в сторону Алеппо.

Турция обстреливает объекты ополчения сирийских курдов, организации которых Анкара считает террористическими.

Напомним, что российские военные покидают район Африн в Сирии после начала турецкой операции.

Напомним также, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о начале операции против курдов в Сирии.

При этом сирийские власти предупредили Турцию, что будут сбивать их военные самолеты.

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По данным экспертов, обострение ситуации может привести к прямому конфликту Турции с США, поддержкой которых пользуется курдское ополчение. Россия уже заявила, что не будет вмешиваться в конфликт в Африне.
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 Теги: Турция, Сирия

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Сегодня, 21:57 » Автор: Анна Мартынова
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