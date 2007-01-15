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Раздел: Мир  
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В США разбился военный вертолет: есть жертвы

В США разбился военный вертолет: есть жертвыПричина аварии выясняется.

Вертолет ВВС США AH-64 Apache потерпел аварию в субботу, погибли два человека, сообщил представитель американского армейского командования Джейсон Браун, передает Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вертолет взлетел из Национального тренировочного центра в Форт-Ирвине (штат Калифорния). Погибли первый и второй пилоты.

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О причинах катастрофы не сообщается.
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 Теги: мир, США

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Сегодня, 09:32 » Автор: Наталия Невская
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