Раздел: Мир
В США разбился военный вертолет: есть жертвы
Причина аварии выясняется.
Вертолет ВВС США AH-64 Apache потерпел аварию в субботу, погибли два человека, сообщил представитель американского армейского командования Джейсон Браун, передает Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Вертолет взлетел из Национального тренировочного центра в Форт-Ирвине (штат Калифорния). Погибли первый и второй пилоты.
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О причинах катастрофы не сообщается.
Вертолет ВВС США AH-64 Apache потерпел аварию в субботу, погибли два человека, сообщил представитель американского армейского командования Джейсон Браун, передает Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Вертолет взлетел из Национального тренировочного центра в Форт-Ирвине (штат Калифорния). Погибли первый и второй пилоты.
Читайте также: В Нью-Дели горела фабрика фейерверков: много погибших
О причинах катастрофы не сообщается.
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