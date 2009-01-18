Раздел: Мир
Стрельба в центре Нью-Йорка: есть раненые
Три человека получили ранения.
В Нью-Йорке (США) в центре Манхеттена в воскресенье, 21 января, двое неизвестных расстреляли троих людей. Об этом сообщили местные чиновники, передает Daily Mail, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК Украина.
Уточняется, что происшествие произошло на 31-й улице между 5-й авеню и Бродвеем в 16:45 по местному времени (23:45 по Киеву). Личности пострадавших пока не известны, они госпитализированы с ранениями, не угрожающими жизни.
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По данным издания, стрельба возникла в результате ссоры между стрелявшими и ранеными. Свидетели сообщили, что видели, как два стрелка в тюбетейках бежали в сторону 5-й авеню.
В Нью-Йорке (США) в центре Манхеттена в воскресенье, 21 января, двое неизвестных расстреляли троих людей. Об этом сообщили местные чиновники, передает Daily Mail, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК Украина.
Уточняется, что происшествие произошло на 31-й улице между 5-й авеню и Бродвеем в 16:45 по местному времени (23:45 по Киеву). Личности пострадавших пока не известны, они госпитализированы с ранениями, не угрожающими жизни.
Читайте также: В Нью-Йорке закрыли статую Свободы
По данным издания, стрельба возникла в результате ссоры между стрелявшими и ранеными. Свидетели сообщили, что видели, как два стрелка в тюбетейках бежали в сторону 5-й авеню.
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