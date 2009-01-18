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Раздел: Мир  
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Стрельба в центре Нью-Йорка: есть раненые

Стрельба в центре Нью-Йорка: есть раненые Три человека получили ранения.

В Нью-Йорке (США) в центре Манхеттена в воскресенье, 21 января, двое неизвестных расстреляли троих людей. Об этом сообщили местные чиновники, передает Daily Mail, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК Украина.

Уточняется, что происшествие произошло на 31-й улице между 5-й авеню и Бродвеем в 16:45 по местному времени (23:45 по Киеву). Личности пострадавших пока не известны, они госпитализированы с ранениями, не угрожающими жизни.

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По данным издания, стрельба возникла в результате ссоры между стрелявшими и ранеными. Свидетели сообщили, что видели, как два стрелка в тюбетейках бежали в сторону 5-й авеню.

Стрельба в центре Нью-Йорка: есть раненые


Стрельба в центре Нью-Йорка: есть раненые
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 Теги: Нью-Йорк, стрельба

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Сегодня, 09:41 » Автор: Татьяна Шедько
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