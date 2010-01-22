В Греции на одном из островов обнаружили древние сооружения

Сооружениям около 4 тысяч лет.



Археологи обнаружили на острове Даскалио сложные дренажные тоннели и металлические изделия, возраст которых якобы превышает 4 тысячи лет.



На греческом острове Даскалио археологи обнаружили сложную систему дренажа и огромную мастерскую по обработке металлов. Об этом в среду, 24 января, сообщает



Отмечается, что возраст этих сооружений превышает 4 тысячи лет.



Ученые полагают, что в третьем тысячелетии до нашей эры строители сделали на этом острове ступенчатые террасы и покрыли их белым камнем, который привезли с острова Наксос. Он расположен на расстоянии 10 километров от Даскалио. Это самая большая искусственная структура, построенная на Кикладских островах в южной части Эгейского моря.



Также на острове найдены следы сети дренажных каналов и мастерские, где велась обработка металла. В 2017 году ученые обнаружили две мастерские, в которых нашлось множество обломков металла, свинцовый топор, формы для отливки бронзовых кинжалов и наконечников копий.



Кроме этого, найдены фрагменты керамических емкостей для плавки металла. В самом конце сезона раскопок была обнаружена неповрежденная глиняная плавильная печь.



Поскольку на острове нет залежей руды, сырье, вероятно, завозили с материка.



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"В свете этих данных, мы должны пересмотреть то, что мы знаем о существующих путях обмена", – подчеркнули археологи. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Археологи обнаружили на острове Даскалио сложные дренажные тоннели и металлические изделия, возраст которых якобы превышает 4 тысячи лет.На греческом острове Даскалио археологи обнаружили сложную систему дренажа и огромную мастерскую по обработке металлов. Об этом в среду, 24 января, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Отмечается, что возраст этих сооружений превышает 4 тысячи лет.Ученые полагают, что в третьем тысячелетии до нашей эры строители сделали на этом острове ступенчатые террасы и покрыли их белым камнем, который привезли с острова Наксос. Он расположен на расстоянии 10 километров от Даскалио. Это самая большая искусственная структура, построенная на Кикладских островах в южной части Эгейского моря.Также на острове найдены следы сети дренажных каналов и мастерские, где велась обработка металла. В 2017 году ученые обнаружили две мастерские, в которых нашлось множество обломков металла, свинцовый топор, формы для отливки бронзовых кинжалов и наконечников копий.Кроме этого, найдены фрагменты керамических емкостей для плавки металла. В самом конце сезона раскопок была обнаружена неповрежденная глиняная плавильная печь.Поскольку на острове нет залежей руды, сырье, вероятно, завозили с материка."В свете этих данных, мы должны пересмотреть то, что мы знаем о существующих путях обмена", – подчеркнули археологи.



