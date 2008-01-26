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Раздел: Мир  
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Британия сделала тревожное заявление по России

Британия сделала тревожное заявление по РоссииРоссия может начать боевые действия против какой-то из стран раньше, чем международное сообщество успеет к этому подготовиться.

Такое мнение выразил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер во время выступления в Королевском объединенном институте оборонных исследований в Лондоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

«Я никоим образом не намекаю, что Россия хочет объявить войну в традиционном ее понимании, но есть факторы, которые включают вопрос намерения, нужно также понимать русскую психологию, их культуру и философию превентивности. На мой взгляд, Россия может начать боевые действия быстрее, чем мы ожидаем, и намного раньше, чем это сделали бы мы в подобных обстоятельствах», - сказал Картер.

По его словам, Москва, вероятнее всего, попытается использовать в свою пользу законодательство, регулирующее действия членов НАТО. «С большой долей вероятности, они используют плохую статью 5 Североатлантического соглашения, чтобы нивелировать возможности НАТО и поставить под угрозу саму структуру, которая обеспечивает нашу безопасность и оборону. Это - принцип раздела и властвования, для недопущения которого и был создан действующий международный порядок», - отметил генерал.

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Он добавил, что новая агрессия РФ вряд ли будет иметь ту же форму, что и предыдущие. «Вряд ли вражеские действия начнутся с «маленьких зеленых человечков». Начало им положит что-то неожиданное. Не следует воспринимать то, что мы уже видели, как шаблон на будущее», - подытожил Картер.
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 Теги: Британия, Россия

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Сегодня, 22:28 » Автор: Татьяна Ларина
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