В Тихом океане пропало без вести судно с пассажирами

Судно ищут спасатели Фиджи и Новой Зеландии.



Пассажирский паром "Бутираои" с 50 пассажирами на борту исчез в территориальных водах Кирибати в Тихом океане, передает



Его поисками занимаются спасатели из Новой Зеландии и Фиджи.



Как стало известно, паром отправился в рейс 18 января и должен был прибыть в конечный пункт 20 января.



При этом власти Новой Зеландии объявили о пропаже судна только 26 января, а до этого поисками занимались только спасатели из Фиджи.



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Паром "Бутираои" совершал рейсы между островами Океании, и последний из них должен был составить около 240 километров. Судно описывают как деревянный катамаран длиной 17,5 метра, у которого якобы были проблемы с движущим винтом.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Пассажирский паром "Бутираои" с 50 пассажирами на борту исчез в территориальных водах Кирибати в Тихом океане, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Его поисками занимаются спасатели из Новой Зеландии и Фиджи.Как стало известно, паром отправился в рейс 18 января и должен был прибыть в конечный пункт 20 января.При этом власти Новой Зеландии объявили о пропаже судна только 26 января, а до этого поисками занимались только спасатели из Фиджи.Паром "Бутираои" совершал рейсы между островами Океании, и последний из них должен был составить около 240 километров. Судно описывают как деревянный катамаран длиной 17,5 метра, у которого якобы были проблемы с движущим винтом.



