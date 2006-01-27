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Раздел: Мир  
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В Тихом океане пропало без вести судно с пассажирами

В Тихом океане пропало без вести судно с пассажирамиСудно ищут спасатели Фиджи и Новой Зеландии.

Пассажирский паром "Бутираои" с 50 пассажирами на борту исчез в территориальных водах Кирибати в Тихом океане, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Его поисками занимаются спасатели из Новой Зеландии и Фиджи.

Как стало известно, паром отправился в рейс 18 января и должен был прибыть в конечный пункт 20 января.

При этом власти Новой Зеландии объявили о пропаже судна только 26 января, а до этого поисками занимались только спасатели из Фиджи.

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Паром "Бутираои" совершал рейсы между островами Океании, и последний из них должен был составить около 240 километров. Судно описывают как деревянный катамаран длиной 17,5 метра, у которого якобы были проблемы с движущим винтом.
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 Теги: Тихий океан, судно

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Сегодня, 10:12 » Автор: Анна Мартынова
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