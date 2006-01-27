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Раздел: Мир  
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В Париже из-за наводнения эвакуируют людей

В Париже из-за наводнения эвакуируют людейУровень воды продолжает подниматься.

Из-за высокого уровня воды в Сене тысячу жителей французской столицы Парижа эвакуировали, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«На юге французской столицы десятки прибрежных зданий были затоплены водой, отключена электроэнергия, а около тысячи жителей пришлось эвакуировать», - говорится в сообщении.

Ожидается, что на выходных максимальный уровень воды поднимется до шести метров. Движение лодок Сене и автомобилей вдоль реки было закрыто.

Отмечается, что наводнение охватило не только Париж, но и город Лион. Всего в 13 из 96 административных департаментов Франции объявлено предупреждение о наводнении.

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В СМИ также сообщают, что уровень воды продолжит подниматься до понедельника. В восьми городах департамента Сена и Марна было запрещено использование для питья воды из крана, закрыты несколько школ, частично перекрыты дороги. В департаменте Ивелин в пятницу вечером была эвакуирована больница, где находились 86 пациентов.
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 Теги: Париж, наводнение

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Сегодня, 22:12 » Автор: Анна Мартынова
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