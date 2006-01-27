В Париже из-за наводнения эвакуируют людей

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По состоянию на вечер пятницы 23 000 жителей остались без энергоснабжения.

Власти города объявили самую высокую степень опасности из-за угрозы наводнения в столице Чехии. В Праге началась эвакуация населения. Сейчас через реку Влтаву близи Праги протекает 1510 кубометров воды, когда порог третьего уровня опасности составляет 1500 кубометров воды в секунду.