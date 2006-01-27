Раздел: Мир
В Париже из-за наводнения эвакуируют людей
Уровень воды продолжает подниматься.
Из-за высокого уровня воды в Сене тысячу жителей французской столицы Парижа эвакуировали, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«На юге французской столицы десятки прибрежных зданий были затоплены водой, отключена электроэнергия, а около тысячи жителей пришлось эвакуировать», - говорится в сообщении.
Ожидается, что на выходных максимальный уровень воды поднимется до шести метров. Движение лодок Сене и автомобилей вдоль реки было закрыто.
Отмечается, что наводнение охватило не только Париж, но и город Лион. Всего в 13 из 96 административных департаментов Франции объявлено предупреждение о наводнении.
Читайте также: В Албании из-за наводнения эвакуируют людей
В СМИ также сообщают, что уровень воды продолжит подниматься до понедельника. В восьми городах департамента Сена и Марна было запрещено использование для питья воды из крана, закрыты несколько школ, частично перекрыты дороги. В департаменте Ивелин в пятницу вечером была эвакуирована больница, где находились 86 пациентов.
Из-за высокого уровня воды в Сене тысячу жителей французской столицы Парижа эвакуировали, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«На юге французской столицы десятки прибрежных зданий были затоплены водой, отключена электроэнергия, а около тысячи жителей пришлось эвакуировать», - говорится в сообщении.
Ожидается, что на выходных максимальный уровень воды поднимется до шести метров. Движение лодок Сене и автомобилей вдоль реки было закрыто.
Отмечается, что наводнение охватило не только Париж, но и город Лион. Всего в 13 из 96 административных департаментов Франции объявлено предупреждение о наводнении.
Читайте также: В Албании из-за наводнения эвакуируют людей
В СМИ также сообщают, что уровень воды продолжит подниматься до понедельника. В восьми городах департамента Сена и Марна было запрещено использование для питья воды из крана, закрыты несколько школ, частично перекрыты дороги. В департаменте Ивелин в пятницу вечером была эвакуирована больница, где находились 86 пациентов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
427
0
Оставьте свой комментарий