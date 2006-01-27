Раздел: Мир
Столкновения в Йемене: десятки погибших и раненых
Известно о 12 погибших и 20 раненых.
Бои в южном йеменском городе Аден, вспыхнувшие между сепаратистами и правительственными силами в воскресенье, унесли жизни не менее 12 человек, 20 получили ранения, сообщил РИА Новости местный источник, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА Новости.
Источники ранее сообщили РИА Новости, что сепаратисты, выступающие за отделение Южного Йемена, в воскресенье захватили в Адене ряд государственных учреждений, включая штаб правительства. Аден является временной столицей Йемена, так как Сана захвачена шиитскими повстанцами-хуситами, с которыми власти воюют с 2014 года.
"Двенадцать человек погибли, пострадали более 20 в столкновениях, которые происходят в ряде районов Йемена между армейскими силами, лояльными президенту Абд Раббу Мансуру Хади и силами безопасности, которыми руководит глава Южного переходного совета Айдарус аз-Зубейди", — сообщил источник.
По его словам, столкновения продолжаются в Адене и распространились также на соседний район Бурайка.
Столкновения вспыхнули между сторонниками отделения Южного Йемена и силовиками в воскресенье после того, как истек срок ультиматума, с которым выступили сепаратисты в адрес правительства. Сепаратисты требовали, чтобы к воскресенью правительство ушло в отставку и было сформировано новое. Премьер Йемена Ахмед бен Дагр на фоне боев заявил о попытке переворота в Адене и призвал прекратить бои, перейдя к диалогу.
Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Адена в мае прошлого года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов, поддержку сепаратистам могли оказать ОАЭ.
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Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.
Бои в южном йеменском городе Аден, вспыхнувшие между сепаратистами и правительственными силами в воскресенье, унесли жизни не менее 12 человек, 20 получили ранения, сообщил РИА Новости местный источник, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА Новости.
Источники ранее сообщили РИА Новости, что сепаратисты, выступающие за отделение Южного Йемена, в воскресенье захватили в Адене ряд государственных учреждений, включая штаб правительства. Аден является временной столицей Йемена, так как Сана захвачена шиитскими повстанцами-хуситами, с которыми власти воюют с 2014 года.
"Двенадцать человек погибли, пострадали более 20 в столкновениях, которые происходят в ряде районов Йемена между армейскими силами, лояльными президенту Абд Раббу Мансуру Хади и силами безопасности, которыми руководит глава Южного переходного совета Айдарус аз-Зубейди", — сообщил источник.
По его словам, столкновения продолжаются в Адене и распространились также на соседний район Бурайка.
Столкновения вспыхнули между сторонниками отделения Южного Йемена и силовиками в воскресенье после того, как истек срок ультиматума, с которым выступили сепаратисты в адрес правительства. Сепаратисты требовали, чтобы к воскресенью правительство ушло в отставку и было сформировано новое. Премьер Йемена Ахмед бен Дагр на фоне боев заявил о попытке переворота в Адене и призвал прекратить бои, перейдя к диалогу.
Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Адена в мае прошлого года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов, поддержку сепаратистам могли оказать ОАЭ.
Читайте также: Кровавый теракт в Афганистане: число погибших возросло
Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.
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