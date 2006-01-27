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Грипп в США: закрыты школы в 11 штатах
Известно, что от гриппа уже умерли 37 детей.
Школы в 11 штатах США закрыли из-за распространения гриппа. Об этом Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Чтобы предотвратить распространение болезни, закрыты школы в штатах Теннесси, Техас, Алабама, Иллинойс, Кентукки, Оклахома, Мичиган, Айдахо, Миссури, Северная Каролина и Флорида.
В этом сезоне из-за агрессивного штамма вируса H3N2 умерли по меньшей мере 37 детей и, скорее всего, колличество жертв увеличится.
По данным властей, лишь на прошлой неделе из-за гриппа умерли семь детей. Кроме того, количество госпитализированных увеличились до 41,9 на каждые 100 тысяч на прошлой неделе с 36,9 человек на каждые 100 тысяч неделей ранее.
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В центре по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что у них не будет данных о количестве смертей из-за гриппа до следующего сезона. Однако эксперты говорят, что более 50 тысяч американцев погибнут к концу этого сезона гриппа.
Школы в 11 штатах США закрыли из-за распространения гриппа. Об этом Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Чтобы предотвратить распространение болезни, закрыты школы в штатах Теннесси, Техас, Алабама, Иллинойс, Кентукки, Оклахома, Мичиган, Айдахо, Миссури, Северная Каролина и Флорида.
В этом сезоне из-за агрессивного штамма вируса H3N2 умерли по меньшей мере 37 детей и, скорее всего, колличество жертв увеличится.
По данным властей, лишь на прошлой неделе из-за гриппа умерли семь детей. Кроме того, количество госпитализированных увеличились до 41,9 на каждые 100 тысяч на прошлой неделе с 36,9 человек на каждые 100 тысяч неделей ранее.
Читайте также: Пресс-секретарь первой леди США прокомментировала супружеские измены Трампа
В центре по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что у них не будет данных о количестве смертей из-за гриппа до следующего сезона. Однако эксперты говорят, что более 50 тысяч американцев погибнут к концу этого сезона гриппа.
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