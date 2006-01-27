» » Грипп в США: закрыты школы в 11 штатах
Раздел: Мир  
0

Грипп в США: закрыты школы в 11 штатах

Грипп в США: закрыты школы в 11 штатах Известно, что от гриппа уже умерли 37 детей.

Школы в 11 штатах США закрыли из-за распространения гриппа. Об этом Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Чтобы предотвратить распространение болезни, закрыты школы в штатах Теннесси, Техас, Алабама, Иллинойс, Кентукки, Оклахома, Мичиган, Айдахо, Миссури, Северная Каролина и Флорида.

В этом сезоне из-за агрессивного штамма вируса H3N2 умерли по меньшей мере 37 детей и, скорее всего, колличество жертв увеличится.

По данным властей, лишь на прошлой неделе из-за гриппа умерли семь детей. Кроме того, количество госпитализированных увеличились до 41,9 на каждые 100 тысяч на прошлой неделе с 36,9 человек на каждые 100 тысяч неделей ранее.

Читайте также: Пресс-секретарь первой леди США прокомментировала супружеские измены Трампа

В центре по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что у них не будет данных о количестве смертей из-за гриппа до следующего сезона. Однако эксперты говорят, что более 50 тысяч американцев погибнут к концу этого сезона гриппа.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, грипп

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:19 » Автор: Татьяна Шедько
     188
     0

Похожие новости по теме

Масштабная эпидемия в США: уже 37 детей погибли от гриппа Масштабная эпидемия в США: уже 37 детей погибли от гриппа

В 11 разных штатах отменены школьные занятия.

В Нидерландах произошло массовое заражение птичьим гриппом В Нидерландах произошло массовое заражение птичьим гриппом

В Нидерландах забили около 200 тысяч уток-за птичьего гриппа

Смертоносный вирус: в Грузии 7 человек умерли от гриппа Смертоносный вирус: в Грузии 7 человек умерли от гриппа

В Грузии подтверждены 186 случаев свиного гриппа.

Более 20 граждан США умерли за последнюю неделю от морозов Более 20 граждан США умерли за последнюю неделю от морозов

Америка страдает от сильнейших морозов.

От вируса Эбола умерли 7,7 тыс. человек От вируса Эбола умерли 7,7 тыс. человек

Количество зараженных Эболой составляет 19 тысяч 695 человек.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх