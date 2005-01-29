Раздел: Мир
В метро Тбилиси на головы пассажиров рухнул потолок
Три человека получили травмы.
Утром на головы пассажиров грузинского метрополитена обвалился потолок на станции Варкетили. Пострадали семь человек, некоторых госпитализировали, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В метрополитене Тбилиси во вторник, 30 января, рухнула часть потолка на станции Варкетили.
По данным издания Грузия Онлайн, в результате происшествия пострадали три человека. В то же время Rustavi 2 сообщает о семи пострадавших. Некоторые из них госпитализированы.
После инцидента пассажиров эвакуировали, на месте происшествия работают спасательные группы.
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Сообщается также, что станция Варкетили ремонтировалась всего четыре месяца назад. В рамках работ в частности, обновили интерьер верхнего и нижнего вестибюля станции, отремонтировали наклонные тоннели, очистили гранит и мрамор пола.
Утром на головы пассажиров грузинского метрополитена обвалился потолок на станции Варкетили. Пострадали семь человек, некоторых госпитализировали, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В метрополитене Тбилиси во вторник, 30 января, рухнула часть потолка на станции Варкетили.
По данным издания Грузия Онлайн, в результате происшествия пострадали три человека. В то же время Rustavi 2 сообщает о семи пострадавших. Некоторые из них госпитализированы.
После инцидента пассажиров эвакуировали, на месте происшествия работают спасательные группы.
Читайте также: В США пассажирский самолет аварийно сел на автостраду
Сообщается также, что станция Варкетили ремонтировалась всего четыре месяца назад. В рамках работ в частности, обновили интерьер верхнего и нижнего вестибюля станции, отремонтировали наклонные тоннели, очистили гранит и мрамор пола.
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