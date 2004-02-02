Раздел: Мир
В Чехии мужчинам разрешили уходить в декрет
Закон уже вступил в силу.
В Чехии вступил в силу закон, который позволяет мужчинам брать отпуск по уходу за ребенком после его рождения. Об этом сообщает AFP, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Чешские отцы с медицинской страховкой теперь имеют право получать 70% своей зарплаты в течение недели отпуска, согласно поправке, утвержденной парламентом прошлого года.
Отпуск, который должен быть использован в течение шести недель после рождения ребенка, касается и усыновителей.
"Единственное условие заключается в том, чтобы мужчина был зарегистрирован как отец ребенка в гражданском реестре. Он не обязательно должен быть женат на матери ребенка или жить с ней", - пояснили в чешском департаменте социальной защиты.
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Подобные законодательные правила действуют уже в 20 странах Евросоюза.
В Чехии вступил в силу закон, который позволяет мужчинам брать отпуск по уходу за ребенком после его рождения. Об этом сообщает AFP, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Чешские отцы с медицинской страховкой теперь имеют право получать 70% своей зарплаты в течение недели отпуска, согласно поправке, утвержденной парламентом прошлого года.
Отпуск, который должен быть использован в течение шести недель после рождения ребенка, касается и усыновителей.
"Единственное условие заключается в том, чтобы мужчина был зарегистрирован как отец ребенка в гражданском реестре. Он не обязательно должен быть женат на матери ребенка или жить с ней", - пояснили в чешском департаменте социальной защиты.
Читайте также: В Британии министр подал в отставку из-за небольшого опоздания
Подобные законодательные правила действуют уже в 20 странах Евросоюза.
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