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Трамп выдвинул серьезные обвинения ФБР и Минюсту США
Дональд Трамп обвинил ФБР и Минюст в политизации расследования о вмешательстве РФ.
Президент США Дональд Трамп, которого преследует расследование связей его команды с РФ, назвал ФБР и Министерство юстиции США политически ангажированными, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Высшее руководство и следователи из ФБР и Министерства юстиции политизировали священный следственный процесс в пользу демократов и против республиканцев, - то, что было немыслимо еще совсем недавно", - написал Трамп в своем Twitter.
Свои твиты он написал после того, как в СМИ сообщили, что ФБР и Минюст против того, чтобы был опубликован секретный доклад республиканцев против ФБР.
Ранее на этой неделе в ФБР объявили о "серьезной озабоченности" по поводу точности этого доклада.
Как известно, секретный документ был написан законодателями Республиканской партии, чтобы разоблачить то, что они считают злоупотреблением при слежке со стороны ФБР и Министерства юстиции в начале расследования в отношении вмешательства России, прежде чем был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер.
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Представители Белого дома говорят, что Трамп намерен разрешить обнародовать этот доклад. ФБР прямо призвало Белый дом воздержаться от публикации, предупредив, что это может создать опасный прецедент.
Президент США Дональд Трамп, которого преследует расследование связей его команды с РФ, назвал ФБР и Министерство юстиции США политически ангажированными, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Высшее руководство и следователи из ФБР и Министерства юстиции политизировали священный следственный процесс в пользу демократов и против республиканцев, - то, что было немыслимо еще совсем недавно", - написал Трамп в своем Twitter.
Свои твиты он написал после того, как в СМИ сообщили, что ФБР и Минюст против того, чтобы был опубликован секретный доклад республиканцев против ФБР.
Ранее на этой неделе в ФБР объявили о "серьезной озабоченности" по поводу точности этого доклада.
Как известно, секретный документ был написан законодателями Республиканской партии, чтобы разоблачить то, что они считают злоупотреблением при слежке со стороны ФБР и Министерства юстиции в начале расследования в отношении вмешательства России, прежде чем был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер.
Читайте также: Трамп высказался по поводу обвинения России в кибератаках
Представители Белого дома говорят, что Трамп намерен разрешить обнародовать этот доклад. ФБР прямо призвало Белый дом воздержаться от публикации, предупредив, что это может создать опасный прецедент.
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