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Раздел: Мир  
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Трамп выдвинул серьезные обвинения ФБР и Минюсту США

Трамп выдвинул серьезные обвинения ФБР и Минюсту СШАДональд Трамп обвинил ФБР и Минюст в политизации расследования о вмешательстве РФ.

Президент США Дональд Трамп, которого преследует расследование связей его команды с РФ, назвал ФБР и Министерство юстиции США политически ангажированными, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

"Высшее руководство и следователи из ФБР и Министерства юстиции политизировали священный следственный процесс в пользу демократов и против республиканцев, - то, что было немыслимо еще совсем недавно", - написал Трамп в своем Twitter.

Свои твиты он написал после того, как в СМИ сообщили, что ФБР и Минюст против того, чтобы был опубликован секретный доклад республиканцев против ФБР.

Ранее на этой неделе в ФБР объявили о "серьезной озабоченности" по поводу точности этого доклада.

Как известно, секретный документ был написан законодателями Республиканской партии, чтобы разоблачить то, что они считают злоупотреблением при слежке со стороны ФБР и Министерства юстиции в начале расследования в отношении вмешательства России, прежде чем был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер.

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Представители Белого дома говорят, что Трамп намерен разрешить обнародовать этот доклад. ФБР прямо призвало Белый дом воздержаться от публикации, предупредив, что это может создать опасный прецедент.
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 Теги: Трамп, ФБР

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Вчера, 23:37 » Автор: Татьяна Ларина
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