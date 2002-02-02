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Раздел: Мир  
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В Японии вертолет потерпел крушение в жилом квартале

В Японии вертолет потерпел крушение в жилом кварталеИнформации о погибших и потерпевших пока не поступало.

В Японии военные вертолет разбился в жилом районе страны. Об этом сообщает информационное агентство AFP, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК Украина.

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"Японский военный вертолет разбился в жилом районе на юго-западе страны, в результате чего по крайней мере один дом загорелся: чиновники", - сообщает агентство.
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 Теги: Япония, вертолёт

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Сегодня, 12:04 » Автор: Татьяна Шедько
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