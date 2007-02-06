Раздел: Мир
В Японии потерпел крушение вертолет
О судьбе экипажа пока ничего неизвестно.
В Японии разбился вертолет, который вылетел в понедельник вечером из города Тайдун в район острова Ланьюй для оказания медпомощи и выполнения медицинской эвакуации. Об этом сообщает Financial Times ссылаясь на министерство внутренних дел Тайваня, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК Украина.
Согласно поступившей информации, на обратном пути связь с вертолетом была потеряна, он пропал с радаров и как стало известно вскоре после взлета по неизвестной пока причине вертолет упал в воду. Инцидент произошел в понедельник в 23.48 по местному времени (17.48 Киев).
На данный момент известно, что на борту потерпевшего крушения вертолета находились два пилота, один механик, один медик, один пациент и сопровождающее его лицо. Их судьба по-прежнему не известна.
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Американские многоцелевые вертолеты "Черный ястреб" (UH-60M Black Hawk) поступили на вооружение Тайваня в рамках подписанного в 2010 году контракта на поставку 60 машин. Армия передала часть вертолетов министерству внутренних дел для использования в спасательных операциях и других гражданских миссиях.
В Японии разбился вертолет, который вылетел в понедельник вечером из города Тайдун в район острова Ланьюй для оказания медпомощи и выполнения медицинской эвакуации. Об этом сообщает Financial Times ссылаясь на министерство внутренних дел Тайваня, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК Украина.
Согласно поступившей информации, на обратном пути связь с вертолетом была потеряна, он пропал с радаров и как стало известно вскоре после взлета по неизвестной пока причине вертолет упал в воду. Инцидент произошел в понедельник в 23.48 по местному времени (17.48 Киев).
На данный момент известно, что на борту потерпевшего крушения вертолета находились два пилота, один механик, один медик, один пациент и сопровождающее его лицо. Их судьба по-прежнему не известна.
Читайте также: В Японии вертолет потерпел крушение в жилом квартале
Американские многоцелевые вертолеты "Черный ястреб" (UH-60M Black Hawk) поступили на вооружение Тайваня в рамках подписанного в 2010 году контракта на поставку 60 машин. Армия передала часть вертолетов министерству внутренних дел для использования в спасательных операциях и других гражданских миссиях.
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