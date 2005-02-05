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Раздел: Мир  
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В Египте началась масштабная антитеррористическая операция

В Египте началась масштабная антитеррористическая операцияОперация стартовала на Синае.

В пятницу в Египте началась масштабная операция по обеспечению безопасности с участием армии и полиции против "террористических и криминальных элементов и организаций" по всей стране, сказал представитель армии, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Представитель армии сообщил, что операция охватывает районы на Синае, в дельте Нила и Западной пустыне.

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Это следует после установления президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси трехмесячного срока для подавления исламистского повстанческого движения.
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 Теги: Египет, террористы

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Сегодня, 13:04 » Автор: Татьяна Шедько
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