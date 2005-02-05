Раздел: Мир
В США у парня взорвались наушники Apple
Взорвался один из беспроводных наушников.
У американца Джейсона Колона взорвался один из беспроводных наушников Apple AirPods. Компания пообещала провести расследование и разобраться в причинах инцидента, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В США у жителя штата Флорида Джейсона Колона взорвался один из беспроводных наушников Apple AirPods. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщает Mashable.
По словам Колона, он занимался спортом в фитнес-клубе, когда его правый наушник, в котором играла музыка, задымился. Мужчина вытащил его из уха, оставил на тренажере и решил обратиться за помощью к администратору. Когда он вернулся, устройство уже взорвалось. Колон утверждает, что на наушнике остались следы возгорания.
Читайте также: В США мужчина с ножом напал на людей в церкви: есть жертвы
Издание отмечает, что это первый случай непроизвольного взрыва Apple AirPods. Компания пообещала провести расследование и разобраться в причинах инцидента.
У американца Джейсона Колона взорвался один из беспроводных наушников Apple AirPods. Компания пообещала провести расследование и разобраться в причинах инцидента, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В США у жителя штата Флорида Джейсона Колона взорвался один из беспроводных наушников Apple AirPods. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщает Mashable.
По словам Колона, он занимался спортом в фитнес-клубе, когда его правый наушник, в котором играла музыка, задымился. Мужчина вытащил его из уха, оставил на тренажере и решил обратиться за помощью к администратору. Когда он вернулся, устройство уже взорвалось. Колон утверждает, что на наушнике остались следы возгорания.
Читайте также: В США мужчина с ножом напал на людей в церкви: есть жертвы
Издание отмечает, что это первый случай непроизвольного взрыва Apple AirPods. Компания пообещала провести расследование и разобраться в причинах инцидента.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
301
0
Оставьте свой комментарий