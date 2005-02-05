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Раздел: Мир  
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В США у парня взорвались наушники Apple

В США у парня взорвались наушники AppleВзорвался один из беспроводных наушников.

У американца Джейсона Колона взорвался один из беспроводных наушников Apple AirPods. Компания пообещала провести расследование и разобраться в причинах инцидента, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В США у жителя штата Флорида Джейсона Колона взорвался один из беспроводных наушников Apple AirPods. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщает Mashable.

По словам Колона, он занимался спортом в фитнес-клубе, когда его правый наушник, в котором играла музыка, задымился. Мужчина вытащил его из уха, оставил на тренажере и решил обратиться за помощью к администратору. Когда он вернулся, устройство уже взорвалось. Колон утверждает, что на наушнике остались следы возгорания.

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Издание отмечает, что это первый случай непроизвольного взрыва Apple AirPods. Компания пообещала провести расследование и разобраться в причинах инцидента.
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 Теги: США, наушники

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Сегодня, 13:28 » Автор: Татьяна Шедько
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