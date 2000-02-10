Раздел: Мир
Авиация США атаковала российских наемников в Сирии
Удар был нанесён по сотрудникам частной военной компании из РФ.
В Сирии коалиция во главе с США нанесла авиационный удар по наемникам Российской Федерации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Об этом пишет CBS, ссылаясь на источник в Пентагоне.
Это произошло в среду, 7 февраля. Причиной столкновения между сторонами стал конфликт из-за нефтяных месторождений.
Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщает, что авиаудар был нанесен по наемникам из частной военной группы "Вагнера", которая действует на месторождениях полезных ископаемых в долине Евфрата.
При этом, как заявил министр обороны США Джеймс Маттис, он не думает, что в результате авиаудара россияне пострадали.
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Как писал "Обозреватель", экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) накануне заявил, что в Сирии убили сразу 100 российских военных.
В Сирии коалиция во главе с США нанесла авиационный удар по наемникам Российской Федерации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Об этом пишет CBS, ссылаясь на источник в Пентагоне.
Это произошло в среду, 7 февраля. Причиной столкновения между сторонами стал конфликт из-за нефтяных месторождений.
Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщает, что авиаудар был нанесен по наемникам из частной военной группы "Вагнера", которая действует на месторождениях полезных ископаемых в долине Евфрата.
При этом, как заявил министр обороны США Джеймс Маттис, он не думает, что в результате авиаудара россияне пострадали.
Читайте также: В Мексике произошло мощное землетрясение
Как писал "Обозреватель", экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) накануне заявил, что в Сирии убили сразу 100 российских военных.
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