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Двое помощников Трампа ушли в отставку из-за обвинений в насилии
Президент США прокомментировал их увольнение в своём Twitter.
Сразу два высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа подали в отставку из-за обвинений в домашнем насилии: начальник канцелярии президента Роб Портер, а также спичрайтер Дэвид Соренсер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Сам глава Белого дома отреагировал эмоционально на сообщение о вынужденном увольнении его подопечных, передает Укринформ.
"Жизнь людей разрушается и уничтожается просто голословными утверждениями. Некоторые из них правдивы, некоторые - ошибочны. Некоторые из них устаревшие, впрочем некоторые - новые. И тем, кого оклеветали, уже не восстановиться - жизнь и карьера потеряны. Что, уже не существует такой вещи как нормы правосудия? »- написал президент в своем твиттере.
Как стало известно, глава канцелярии Белого дома Роб Портер был вынужден подать в отставку после того, как две его бывшие жены обвинили его в домашнем насилии.
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Дэвид Соренсен, который работал спичрайтером президента США и писал ему тексты речей и выступлений, также ушел из Белого дома. Его бывшая жена обвинила Соренсена в насилии и эмоциональной агрессии, в конце концов заставило чиновника оставить администрацию президента США.
Сразу два высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа подали в отставку из-за обвинений в домашнем насилии: начальник канцелярии президента Роб Портер, а также спичрайтер Дэвид Соренсер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Сам глава Белого дома отреагировал эмоционально на сообщение о вынужденном увольнении его подопечных, передает Укринформ.
"Жизнь людей разрушается и уничтожается просто голословными утверждениями. Некоторые из них правдивы, некоторые - ошибочны. Некоторые из них устаревшие, впрочем некоторые - новые. И тем, кого оклеветали, уже не восстановиться - жизнь и карьера потеряны. Что, уже не существует такой вещи как нормы правосудия? »- написал президент в своем твиттере.
Как стало известно, глава канцелярии Белого дома Роб Портер был вынужден подать в отставку после того, как две его бывшие жены обвинили его в домашнем насилии.
Читайте также: Меркель подтвердила ответственность Германии за Холокост
Дэвид Соренсен, который работал спичрайтером президента США и писал ему тексты речей и выступлений, также ушел из Белого дома. Его бывшая жена обвинила Соренсена в насилии и эмоциональной агрессии, в конце концов заставило чиновника оставить администрацию президента США.
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