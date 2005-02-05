В Боливии во время карнавала произошел взрыв: есть погибшие

Погибли 6 человек, около 30 получили ранения.



В Боливии во время проведения карнавала, который ежегодно посещают тысячи туристов, произошел взрыв. Погибли 6 человек, около 30 получили ранения, пишет интернет-издание



Инцидент произошел в городе Оруро, что в центральной части страны. Во время праздничного шествия взорвался баллон с газом, который принадлежал одному из уличных торговцев.



По словам очевидцев, ударная волна распространилась по меньшей мере на 45 метров. Правоохранители сообщают, что среди жертв были 2 детей.



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Президент Боливии Эво Моралес выразил соболезнования семьям погибших. Политик добавил, что проконтролирует ход расследования трагедии и проследит, чтобы пострадавшим оказали необходимую помощь.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Боливии во время проведения карнавала, который ежегодно посещают тысячи туристов, произошел взрыв. Погибли 6 человек, около 30 получили ранения, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua Инцидент произошел в городе Оруро, что в центральной части страны. Во время праздничного шествия взорвался баллон с газом, который принадлежал одному из уличных торговцев.По словам очевидцев, ударная волна распространилась по меньшей мере на 45 метров. Правоохранители сообщают, что среди жертв были 2 детей.Президент Боливии Эво Моралес выразил соболезнования семьям погибших. Политик добавил, что проконтролирует ход расследования трагедии и проследит, чтобы пострадавшим оказали необходимую помощь.



