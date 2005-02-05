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Раздел: Мир  
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В Боливии во время карнавала произошел взрыв: есть погибшие

В Боливии во время карнавала произошел взрыв: есть погибшиеПогибли 6 человек, около 30 получили ранения.

В Боливии во время проведения карнавала, который ежегодно посещают тысячи туристов, произошел взрыв. Погибли 6 человек, около 30 получили ранения, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Инцидент произошел в городе Оруро, что в центральной части страны. Во время праздничного шествия взорвался баллон с газом, который принадлежал одному из уличных торговцев.

По словам очевидцев, ударная волна распространилась по меньшей мере на 45 метров. Правоохранители сообщают, что среди жертв были 2 детей.

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Президент Боливии Эво Моралес выразил соболезнования семьям погибших. Политик добавил, что проконтролирует ход расследования трагедии и проследит, чтобы пострадавшим оказали необходимую помощь.


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 Теги: Боливия, взрыв

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Сегодня, 12:40 » Автор: Татьяна Ларина
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