Раздел: Мир
В Боливии во время карнавала произошел взрыв: есть погибшие
Погибли 6 человек, около 30 получили ранения.
В Боливии во время проведения карнавала, который ежегодно посещают тысячи туристов, произошел взрыв. Погибли 6 человек, около 30 получили ранения, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Инцидент произошел в городе Оруро, что в центральной части страны. Во время праздничного шествия взорвался баллон с газом, который принадлежал одному из уличных торговцев.
По словам очевидцев, ударная волна распространилась по меньшей мере на 45 метров. Правоохранители сообщают, что среди жертв были 2 детей.
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Президент Боливии Эво Моралес выразил соболезнования семьям погибших. Политик добавил, что проконтролирует ход расследования трагедии и проследит, чтобы пострадавшим оказали необходимую помощь.
В Боливии во время проведения карнавала, который ежегодно посещают тысячи туристов, произошел взрыв. Погибли 6 человек, около 30 получили ранения, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Инцидент произошел в городе Оруро, что в центральной части страны. Во время праздничного шествия взорвался баллон с газом, который принадлежал одному из уличных торговцев.
По словам очевидцев, ударная волна распространилась по меньшей мере на 45 метров. Правоохранители сообщают, что среди жертв были 2 детей.
Читайте также: На юге Турции произошел мощный взрыв, есть погибшие
Президент Боливии Эво Моралес выразил соболезнования семьям погибших. Политик добавил, что проконтролирует ход расследования трагедии и проследит, чтобы пострадавшим оказали необходимую помощь.
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