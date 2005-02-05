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Раздел: Мир  
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Трагедия в США: мужчина убил четырех человек и покончил с собой

Трагедия в США: мужчина убил четырех человек и покончил с собойМужчина по имени Джозеф Никел убил четырех человек, а потом застрелился

Мужчина по имени Джозеф Никел застрелил четырех человек в графстве Джонсон в штате Кентукки, затем стрелявший покончил с собой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЛІГА.net

Имена жертв Никела не сообщаются. Известно, что двое из них были застрелены на кухне одного из домов. После этого Никел сменил локацию, убил еще двух человек и застрелился.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате крушения вертолета марки Eurocopter EC130 вблизи Большого каньона в американском штате Аризона. Еще четыре человека получили ранения.

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Продолжаются поиски еще двух человек, находившихся в вертолете.
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 Теги: США, стрельба

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Сегодня, 13:28 » Автор: Татьяна Ларина
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