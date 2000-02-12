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Раздел: Мир  
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В Польше предлагают продлить рабочий день для курящих сотрудников

В Польше предлагают продлить рабочий день для курящих сотрудников Окончательное решение будет принято уже в марте.

В Польше курящим работникам могут продлить рабочий день, чтобы компенсировать время, потраченное на перекуры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Etcetera.

СУТЬ. Такие правила предложила правительственная комиссия Польши. Вскоре они могут быть внесены в Трудовой кодекс. По мнению членов комиссии, на перекуры уходит значительное количество рабочего времени, которое нужно компенсировать.

АЛЬТЕРНАТИВА. Во втором варианте изменений предприятиям предложат ввести для курильщиков шесть рабочих воскресений за год, если работники дадут согласие на такую «отработку».

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КОГДА. Сообщается, что вопрос по внесению рекомендованных изменений в Трудовой кодекс должен быть решен уже в середине марта.
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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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