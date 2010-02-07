Раздел: Мир
Нападение на лагерь индийской армии: шестеро погибших
Набег произошел на спорной территории.
В индийском штате Джамму и Кашмир, за который конфликтует Индия и Пакистан, погибли 5 солдат и один гражданский. Об этом сообщает телеканал NHK, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК Украина.
10 февраля вооруженные группировки совершили набег на лагерь индийской армии. Бой длился около 36 часов до вечера 11 февраля. Согласно сообщениям индийской армии, погибли пять солдат и один гражданский. Полиция расследует это как преступление экстремистской группы Пакистана, выступающей за отделение от Индии.
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Как сообщает Anadolu Agency, конфликт продолжается с 1947 года и стал причиной трех индо-пакистанских войн в 1948, 1965 и 1971 годах. На территорию претендуют Индия и Пакистан, а также частично Китай.
В индийском штате Джамму и Кашмир, за который конфликтует Индия и Пакистан, погибли 5 солдат и один гражданский. Об этом сообщает телеканал NHK, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК Украина.
10 февраля вооруженные группировки совершили набег на лагерь индийской армии. Бой длился около 36 часов до вечера 11 февраля. Согласно сообщениям индийской армии, погибли пять солдат и один гражданский. Полиция расследует это как преступление экстремистской группы Пакистана, выступающей за отделение от Индии.
Читайте также: В Боливии во время карнавала произошел взрыв: есть погибшие
Как сообщает Anadolu Agency, конфликт продолжается с 1947 года и стал причиной трех индо-пакистанских войн в 1948, 1965 и 1971 годах. На территорию претендуют Индия и Пакистан, а также частично Китай.
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