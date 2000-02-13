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Раздел: Мир  
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В Грузии готовят запрос на экстрадицию Саакашвили из Польши

В Грузии готовят запрос на экстрадицию Саакашвили из Польши Грузинский суд уже признал экс-президента виновным.

В Грузии Михаилу Саакашвили уже заочно вынесли приговор и намерены требовать его экстрадиции из Польши, если он задержится в этой стране, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В грузинском парламенте намерены послать Польше запрос на экстрадицию Саакашвили, если политик задержится в Польше. Об этом в понедельник, 12 февраля, заявил грузинским СМИ член парламентского большинства Александр Кантария.

"Если Саакашвили обоснуется в Польше и будет там перемещаться, то запрос будет направлен и туда", - сказал в эфире грузинского новостного телеканала Палитраньюс член парламентского большинства Александр Кантария.

При этом он напомнил, что суд в Грузии вынес Саакашвили приговор.

"Он не подозреваемый, суд состоялся, вердикт уже вынесен и, естественно, его здесь ждут", - сказал депутат.

Напомним, 12 февраля Саакашвили депортировали в Польшу.

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Как сообщалось, сотрудники Государственной пограничной службы задержали бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в одном из киевских ресторанов.
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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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