Раздел: Мир
В Грузии готовят запрос на экстрадицию Саакашвили из Польши
Грузинский суд уже признал экс-президента виновным.
В Грузии Михаилу Саакашвили уже заочно вынесли приговор и намерены требовать его экстрадиции из Польши, если он задержится в этой стране, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В грузинском парламенте намерены послать Польше запрос на экстрадицию Саакашвили, если политик задержится в Польше. Об этом в понедельник, 12 февраля, заявил грузинским СМИ член парламентского большинства Александр Кантария.
"Если Саакашвили обоснуется в Польше и будет там перемещаться, то запрос будет направлен и туда", - сказал в эфире грузинского новостного телеканала Палитраньюс член парламентского большинства Александр Кантария.
При этом он напомнил, что суд в Грузии вынес Саакашвили приговор.
"Он не подозреваемый, суд состоялся, вердикт уже вынесен и, естественно, его здесь ждут", - сказал депутат.
Напомним, 12 февраля Саакашвили депортировали в Польшу.
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Как сообщалось, сотрудники Государственной пограничной службы задержали бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в одном из киевских ресторанов.
В Грузии Михаилу Саакашвили уже заочно вынесли приговор и намерены требовать его экстрадиции из Польши, если он задержится в этой стране, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В грузинском парламенте намерены послать Польше запрос на экстрадицию Саакашвили, если политик задержится в Польше. Об этом в понедельник, 12 февраля, заявил грузинским СМИ член парламентского большинства Александр Кантария.
"Если Саакашвили обоснуется в Польше и будет там перемещаться, то запрос будет направлен и туда", - сказал в эфире грузинского новостного телеканала Палитраньюс член парламентского большинства Александр Кантария.
При этом он напомнил, что суд в Грузии вынес Саакашвили приговор.
"Он не подозреваемый, суд состоялся, вердикт уже вынесен и, естественно, его здесь ждут", - сказал депутат.
Напомним, 12 февраля Саакашвили депортировали в Польшу.
Читайте также: Невестка Трампа получила конверт с неизвестным порошком и попала в больницу
Как сообщалось, сотрудники Государственной пограничной службы задержали бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в одном из киевских ресторанов.
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