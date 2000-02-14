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Раздел: Мир  
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Барак Обама получил конверт с неизвестным порошком

Барак Обама получил конверт с неизвестным порошком Письмо прислали из Гонконга.

Полицейские прибыли в офис экс-президента США Барака Обамы после сообщения об обнаружении там белого порошка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UkrNews24.

Обама арендует офис в здании Всемирного фонда дикой природы, на адрес которого, по информации телеканала Fox 5, и пришло письмо.

Внутри конверта оказался белый порошок. Уточняется, что письмо прислано из Гонконга и не имеет обратного адреса. Накануне конверт с белым порошком получила невестка президента США Дональда Трампа — Ванесса Трамп.

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Она была госпитализирована. После проверки оказалось, что находившееся в конверте вещество не представляет опасности.
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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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