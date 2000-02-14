Раздел: Мир
Барак Обама получил конверт с неизвестным порошком
Письмо прислали из Гонконга.
Полицейские прибыли в офис экс-президента США Барака Обамы после сообщения об обнаружении там белого порошка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UkrNews24.
Обама арендует офис в здании Всемирного фонда дикой природы, на адрес которого, по информации телеканала Fox 5, и пришло письмо.
Внутри конверта оказался белый порошок. Уточняется, что письмо прислано из Гонконга и не имеет обратного адреса. Накануне конверт с белым порошком получила невестка президента США Дональда Трампа — Ванесса Трамп.
Читайте также: Невестка Трампа получила конверт с неизвестным порошком и попала в больницу
Она была госпитализирована. После проверки оказалось, что находившееся в конверте вещество не представляет опасности.
Полицейские прибыли в офис экс-президента США Барака Обамы после сообщения об обнаружении там белого порошка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UkrNews24.
Обама арендует офис в здании Всемирного фонда дикой природы, на адрес которого, по информации телеканала Fox 5, и пришло письмо.
Внутри конверта оказался белый порошок. Уточняется, что письмо прислано из Гонконга и не имеет обратного адреса. Накануне конверт с белым порошком получила невестка президента США Дональда Трампа — Ванесса Трамп.
Читайте также: Невестка Трампа получила конверт с неизвестным порошком и попала в больницу
Она была госпитализирована. После проверки оказалось, что находившееся в конверте вещество не представляет опасности.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
231
0
Оставьте свой комментарий