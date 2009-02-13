» » Пхенчхан: в олимпийском парке эвакуируют посетителей
Раздел: Мир  
0

Пхенчхан: в олимпийском парке эвакуируют посетителей

Пхенчхан: в олимпийском парке эвакуируют посетителейУже есть пострадавшие от непогоды.

В Пхенчхане (Южная Корея) в олимпийском парке проходит эвакуация людей из-за начавшегося урагана. Как сообщает в среду, 14 февраля, replyua.net, скорость ветра продолжает усиливаться, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Вместе с тем, в организационном комитете сообщили о первых пострадавших. Также отмечается, что эта Олимпиада стала самой холодной за последние двадцать лет.

Спортсмены страдают от аномальных морозов и спасаются всеми доступными методами: пользуются специальными "согревающими" наклейками для лица, укутываются в термо-одежду.

Читайте также: Подруга экс-президента Южной Кореи получила 20 лет тюрьмы

Отметим, что Пхенчхане уже который день наблюдается ледяной и порывистый ветер.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Олимпийские игры-2018, Корея

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:48 » Автор: Татьяна Шедько
     58
     0

Похожие новости по теме

В японском парке прогремели взрывы, есть пострадавшие В японском парке прогремели взрывы, есть пострадавшие

Причины взрыва пока неизвестны.

На Гаити эвакуируют население из-за урагана На Гаити эвакуируют население из-за урагана "Мэтью"

Ожидаются ливневые дожди, наводнения и сильный ветер.

Южная Корея заявила, что в КНДР казнили министра образования Южная Корея заявила, что в КНДР казнили министра образования

Министра, который отвечал за политику в отношении Южной Кореи, и заместителя отдела пропаганды отправили на перевоспитание.

Против Южной Кореи КНДР готовит кибератаки и теракты Против Южной Кореи КНДР готовит кибератаки и теракты

Президент Республики Корея Пак Кын Кхе заявила, что Южная Корея должна обеспечить безопасность своим гражданам из-за терактов и кибератак, которые готовит КНДР.

Южная Корея теряет туристов Южная Корея теряет туристов

Южная Корея теряет туристов на 95 миллионов долларов.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх