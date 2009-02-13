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Пхенчхан: в олимпийском парке эвакуируют посетителей
Уже есть пострадавшие от непогоды.
В Пхенчхане (Южная Корея) в олимпийском парке проходит эвакуация людей из-за начавшегося урагана. Как сообщает в среду, 14 февраля, replyua.net, скорость ветра продолжает усиливаться, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Вместе с тем, в организационном комитете сообщили о первых пострадавших. Также отмечается, что эта Олимпиада стала самой холодной за последние двадцать лет.
Спортсмены страдают от аномальных морозов и спасаются всеми доступными методами: пользуются специальными "согревающими" наклейками для лица, укутываются в термо-одежду.
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Отметим, что Пхенчхане уже который день наблюдается ледяной и порывистый ветер.
В Пхенчхане (Южная Корея) в олимпийском парке проходит эвакуация людей из-за начавшегося урагана. Как сообщает в среду, 14 февраля, replyua.net, скорость ветра продолжает усиливаться, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Вместе с тем, в организационном комитете сообщили о первых пострадавших. Также отмечается, что эта Олимпиада стала самой холодной за последние двадцать лет.
Спортсмены страдают от аномальных морозов и спасаются всеми доступными методами: пользуются специальными "согревающими" наклейками для лица, укутываются в термо-одежду.
Читайте также: Подруга экс-президента Южной Кореи получила 20 лет тюрьмы
Отметим, что Пхенчхане уже который день наблюдается ледяной и порывистый ветер.
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