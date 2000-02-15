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Раздел: Мир  
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Минфин США готовит новые санкции против РФ

Минфин США готовит новые санкции против РФ Список санкций будет опубликован в ближайшее время.

В Министерстве финансов США работают над новыми санкциями против Российской Федерации. Информация о них появится в самое ближайшее время, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Новые санкции против России обещают ввести в самое ближайшее время. Об этом заявил глава Министерства финансов США Стивен Мнучин.

Он отметил, что Минфин разрабатывает новые санкции.

"Мы активно работаем над этими санкциями", - сказал глава Минфина Стивен Мнучин в рамках слушания в сенате по бюджету.

Он подчеркнул, что министерство полностью поддерживает введение ограничений.

"Я могу отвечать за свою часть работу — по введению санкций против олигархов и лидеров правительства… Это совершенная неправда (что США не будет вводить санкции против России и несерьезно к этому относится - ред.)", - заявил министр.

Он добавил, что обсудит этот вопрос на закрытом брифинге с банкирами, где предоставит им секретную информацию.

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Напомним, 30 января США обнародовали новый санкционный список, который назвали "кремлевским докладом". В него вошли высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены.
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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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