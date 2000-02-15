Раздел: Мир
Минфин США готовит новые санкции против РФ
Список санкций будет опубликован в ближайшее время.
В Министерстве финансов США работают над новыми санкциями против Российской Федерации. Информация о них появится в самое ближайшее время, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Новые санкции против России обещают ввести в самое ближайшее время. Об этом заявил глава Министерства финансов США Стивен Мнучин.
Он отметил, что Минфин разрабатывает новые санкции.
"Мы активно работаем над этими санкциями", - сказал глава Минфина Стивен Мнучин в рамках слушания в сенате по бюджету.
Он подчеркнул, что министерство полностью поддерживает введение ограничений.
"Я могу отвечать за свою часть работу — по введению санкций против олигархов и лидеров правительства… Это совершенная неправда (что США не будет вводить санкции против России и несерьезно к этому относится - ред.)", - заявил министр.
Он добавил, что обсудит этот вопрос на закрытом брифинге с банкирами, где предоставит им секретную информацию.
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Напомним, 30 января США обнародовали новый санкционный список, который назвали "кремлевским докладом". В него вошли высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены.
В Министерстве финансов США работают над новыми санкциями против Российской Федерации. Информация о них появится в самое ближайшее время, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Новые санкции против России обещают ввести в самое ближайшее время. Об этом заявил глава Министерства финансов США Стивен Мнучин.
Он отметил, что Минфин разрабатывает новые санкции.
"Мы активно работаем над этими санкциями", - сказал глава Минфина Стивен Мнучин в рамках слушания в сенате по бюджету.
Он подчеркнул, что министерство полностью поддерживает введение ограничений.
"Я могу отвечать за свою часть работу — по введению санкций против олигархов и лидеров правительства… Это совершенная неправда (что США не будет вводить санкции против России и несерьезно к этому относится - ред.)", - заявил министр.
Он добавил, что обсудит этот вопрос на закрытом брифинге с банкирами, где предоставит им секретную информацию.
Читайте также: Полицейские в США застрелили ветерана, планировавшего совершить самоубийство
Напомним, 30 января США обнародовали новый санкционный список, который назвали "кремлевским докладом". В него вошли высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены.
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