Раздел: Мир
Американские власти обвинили Россию в создании мощного вируса
США обвинили Россию в создании вируса NotPetya, который атаковал компьютеры в Украине и ряде других стран в июне 2017 года.
Власти США обвинили Россию в кибератаках в июне 2017 года, совершенных с помощью вируса NotPetya, сообщает пресс-служба Белого дома, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В июне 2017 года российские вооруженные силы начали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории", – говорится в сообщении.
Отмечается, что атака нанесла ущерб в миллиарды долларов в Европе, Азии и Америке.
В Белом доме утверждают, что "вирус якобы стал частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины и подтверждает еще более ясно участие России в продолжающемся конфликте".
В Вашингтоне подчеркнули, что на атаку последует международный ответ.
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Напомним, ранее Великобритания и Дания официально обвинили Россию в кибератаке вирусом-вымогателем NotPetya, поразившем 64 государства, среди которых больше всего пострадала Украина.
Власти США обвинили Россию в кибератаках в июне 2017 года, совершенных с помощью вируса NotPetya, сообщает пресс-служба Белого дома, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В июне 2017 года российские вооруженные силы начали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории", – говорится в сообщении.
Отмечается, что атака нанесла ущерб в миллиарды долларов в Европе, Азии и Америке.
В Белом доме утверждают, что "вирус якобы стал частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины и подтверждает еще более ясно участие России в продолжающемся конфликте".
В Вашингтоне подчеркнули, что на атаку последует международный ответ.
Читайте также: Microsoft уличили КНДР в создании вируса WannaCry
Напомним, ранее Великобритания и Дания официально обвинили Россию в кибератаке вирусом-вымогателем NotPetya, поразившем 64 государства, среди которых больше всего пострадала Украина.
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