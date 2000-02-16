Раздел: Мир
Трагедия во Франции: погибли туристы при сходе лавины
Лавина сошла во французских Пиренеях 14 февраля.
Трое лыжников погибли в результате схождения снежной лавины во французских Пиренеях. Жертвами инцидента стали граждане Франции. Двум из них было 38 лет, одному – 29, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Тела трех лыжников, которые исчезли 14 февраля, были найдены утром 15 февраля. Жертвами оказались граждане Франции. Двум из них было 38 лет, одному – 29.
Причиной инцидента стала снежная лавина, сошедшая 14 февраля за участком оборудованных лыжных спусков.
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Напомним, ранее на горнолыжном курорте Campo Felice в Италии из-за схода лавины погибли двое туристов.
Трое лыжников погибли в результате схождения снежной лавины во французских Пиренеях. Жертвами инцидента стали граждане Франции. Двум из них было 38 лет, одному – 29, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Тела трех лыжников, которые исчезли 14 февраля, были найдены утром 15 февраля. Жертвами оказались граждане Франции. Двум из них было 38 лет, одному – 29.
Причиной инцидента стала снежная лавина, сошедшая 14 февраля за участком оборудованных лыжных спусков.
Читайте также: При сходе снежной лавины в Пакистане погибли 5 человек
Напомним, ранее на горнолыжном курорте Campo Felice в Италии из-за схода лавины погибли двое туристов.
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